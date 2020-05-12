Матч против "Акрона" завершился со счетом 1:1.

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о незабитом пенальти в ворота "Зенита" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Встреча между "Акроном" и "Зенитом" завершилась со счетом 1:1. В концовке встречи "Акрон" заработал пенальти. Однако Дзюба не смог реализовать удар с точки, пробив в перекладину. По словам 37-летнего футболиста, он расстроился из-за этой ситуации. Отметим, что раньше форвард играл в "Зените" с 2015-го по 2022 год.

История неприятная, перед командой нужно будет отмазаться. Но после этого пенальти получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь. Артем Дзюба, нападающий "Акрона"

Напомним, Артем Дзюба играет в "Акроне" с 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб из Тольятти 11 матчей в РПЛ и забил четыре гола.

