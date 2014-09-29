Петржела заявил, что уволил бы Семака из "Зенита"

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что команде нужен новый наставник. Об этом он рассказал порталу Metaratings.
По словам чешского специалиста, на месте руководства сине-бело-голубых он бы уволил Сергея Семака с поста главного тренера. Петржела отметил, что сейчас "Зениту" нужен новый импульс. Он также отметил, что команда еще может стать чемпионом России.
Я бы обязательно уволил Семака на месте руководства, он уже давно работает в клубе, а команде сейчас нужен новый импульс.
Властимил Петржела, экс-главный тренер "Зенита"
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" идет на четвертом месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 20 очков после 11 туров.
Фото: fc-zenit.ru
