В "Зените" назвали сроки восстановления Жерсона

Бразилец фрагментарно тренируется с командой.

Полузащитник футбольного клуба "Зенита" Жерсон продолжает восстанавливаться после повреждения. Об этом сообщает портал "Чемпионат" со ссылкой на прес-службу сине-бело-голубых.

Отмечается, что 28-летний бразилец фрагментарно тренируется с командой. В пресс-службе "Зенита" отметили, что ориентировались на шесть-восемь недель, которые уйдут на восстановление Жерсона. Он провел последний матч за клуб в августе против "Динамо" из Махачкалы.

Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел за клуб шесть матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. В СМИ неоднократно появлялись слухи о желании футболиста сменить команду из-за проблем с адаптацией.

Фото: fc-zenit.ru