Футбольный клуб "Зенит" выдал худший старт сезона за 17 лет. Об этом сообщает портал Transfermarkt.
После восьми матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые набрали 13 очков и идут на шестом месте в турнирной таблице. Команда одержала три победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. В последнем матче "Зенит" не смог обыграть на выезде "Балтику" (0:0).
Команда показала худший результат с 2008 года. В том сезоне "Зенит" после восьми туров набрал 11 очков. Следующий матч сине-бело-голубые сыграют против "Краснодара" 21 сентября.
Ранее Петржела заявил, что "Зениту" нужен смелый тренер.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все