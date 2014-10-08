  1. Главная
"Зенит" выдал худший старт сезона за 17 лет
Сегодня, 9:31
Сине-бело-голубые набрали 13 очков после восьми туров РПЛ.

Футбольный клуб "Зенит" выдал худший старт сезона за 17 лет. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

После восьми матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые набрали 13 очков и идут на шестом месте в турнирной таблице. Команда одержала три победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. В последнем матче "Зенит" не смог обыграть на выезде "Балтику" (0:0).

Команда показала худший результат с 2008 года. В том сезоне "Зенит" после восьми туров набрал 11 очков. Следующий матч сине-бело-голубые сыграют против "Краснодара" 21 сентября.

Ранее Петржела заявил, что "Зениту" нужен смелый тренер.

Фото: Piter.tv

Теги: российская премьер-лига, статистика, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

