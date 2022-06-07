Петржела заявил, что "Зениту" нужен смелый тренер

Он подверг критике работу Семака.

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что команде нужен смелый наставник. Об этом он рассказал Metaratings.

Чешский специалист подверг критике наставника сине-бело-голубых Сергея Семака. По мнению Петржелы, нынешнему тренеру команду комфортно работать с южноамериканскими футболистами. Он подчеркнул, что Семак не сможет воспитать молодых игроков.

Остается только надеяться, что новый руководитель "Зенита" начнет отдавать предпочтение молодым игрокам из академии. Для этого нужен смелый тренер, который сможет их воспитать. Властимил Петржела, экс-главный тренер "Зенита"

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков после семи туров. В Кубке России после трех матчей команда с девятью очками лидирует в своей группе.

Фото: fc-zenit.ru