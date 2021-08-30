Нино может покинуть "Зенит" в 2026 году

Бразилец намерен перейти к "Флуминенсе".

Защитник "Зенита" Нино может покинуть сине-бело-голубых. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, 28-бразиле рассчитывает обсудить с руководством клуба вероятность своего ухода ближайшей зимой. Нино рассчитывает перейти к "Флуминенсе". Летом бразильский клуб пытался подписать игрока.

Нино играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал чемпионом России. В нынешнем сезоне он провел за клуб пять матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Ранее агент Дркушича опроверг слухи об уходе игрока из "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru