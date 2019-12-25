Агент Дркушича опроверг слухи об уходе игрока из "Зенита"

Защитник перешел в клуб летом 2024 года.

Агенг защитника "Зенита" Вани Дркушича Младлен Ратковица ответил на слухи о вероятном уходе футболиста из команды. Об этом он рассказал Metaratings.

По словам агента, Дркушич остается в Петербурге. Он подчеркнул, что 25-летний словенец сосредоточен на выступлении за клуб, а информация о якобы уходе из "Зенита" не соответствует действительности.

Ваня Дркушич перешел в "Зенит" летом 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Фото: fc-zenit.ru