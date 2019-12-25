Мостовой считает, что ЦСКА по силам отобрать очки у "Зенита"

Матч состоится 2 мая в Москве.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что московскому ЦСКА по силам отобрать очки у петербургского "Зенита". Об этом он заявил "РИА Новости".

Сине-бело-голубые сыграют против ЦСКА в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет 2 мая в 19:00 на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Предыдущая встреча команд в рамках первого круга чемпионата завершилась со счетом 1:1.

По словам экс-футболиста, у ЦСКА хорошая команда, несмотря на плохие результате в весенней части сезона. Он подчеркнул, что у "армейцев" будет важная игра против "Зенита".

И я думаю, что они вполне могут оставить "Зенит" без чемпионства, и для них это уже будет успех.



Александр Мостовой, экс-футболист

Ранее Дивеев рассказал, кто может помочь "Зениту" в чемпионской гонке.

