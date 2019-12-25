Круговой заявил, что не намерен возвращаться в "Зенит"

Защитник футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой оценил вероятность возвращения в "Зенит". Об этом он рассказал в интервью Sport24.
По словам 27-летнего игрока, сейчас у него нет мыслей о возвращении к сине-бело-голубым. Круговой отметил, что полностью отдается в матчах за ЦСКА и радуется победам вместе с болельщиками. Он также добавил, что "армейцы" способны бороться за трофеи.
Данил Круговой играл в "Зените" с 2019-го по 2024 год. В составе сине-бело-голубых защитник стал четырехкратным чемпионом России. На его счету 105 матчей и два забитых гола.
Ранее мы сообщали, что "Зенит" имеет наивысшие шансы на чемпионство в РПЛ по версии CIES.
Фото: pfc-cska.com
