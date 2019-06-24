  1. Главная
"Зенит" имеет наивысшие шансы на чемпионство в РПЛ по версии CIES
Сегодня, 9:09
98
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Вероятность чемпионства сине-бело-голубых оценивается в 36,2%.

Футбольный клуб "Зенит" имеет наивысшие шансы на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом следует из данных Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Аналитики портала опубликовали рейтинги 29 национальных чемпионатов и выбрали фаворитов в каждом из них. В чемпионате России фаворитом с вероятностью 36,2% является "Зенит". Шансы "Краснодара", действующего чемпиона страны, оцениваются в 24,3%. Третьим по вероятности победы является московский "Спартак" (18,9%).

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков после семи туров. "Краснодар" с 16 очками идет на первом месте.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" сыграет товарищеский матч с "Фенербахче" в октябре.

Фото: Piter.tv

Теги: прогноз, российская премьер-лига, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

