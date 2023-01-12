"Зенит" сыграет товарищеский матч с "Фенербахче" в октябре

Точная дата и место проведения встречи будут объявлены позже.

Футбольный клуб "Зенит" сыграет товарищеский матч с турецким "Фенербахче". Об этом сообщает X Sports.

По информации источника, игра пройдет в октябре нынешнего года во время паузы на матчи сборных. Точная дата и место проведения встречи будут объявлены позже.

Отметим, что "Зенит" и "Фенербахче" несколько раз проводили товарищеские матчи друг с другом. Последняя прошла в ноябре 2024-го и завершилась победой турецкого клуба со счетом 2:1.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" планирует сыграть товарищеский матч с клубом испанской Ла Лиги.

Фото: Piter.tv