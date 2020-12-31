"Зенит" планирует сыграть товарищеский матч с клубом испанской Ла Лиги

Встреча может пройти 11 или 12 октября.

Футбольный клуб "Зенит" планирует сыграть товарищеский матч с представителем испанской Ла Лиги. Об этом сообщает El Comercio.

По информации источника, соперником сине-бело-голубых станет "Овьедо". Испанцы пытаются организовать товарищеский матч с сине-бело-голубыми в октябрьскую паузу на матчи сборных. Встреча может пройти 11 или 12 октября.

Отметим, что "Овьедо" занимает 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Испании. Команда набрала три очка после трех туров.

Фото: Piter.tv