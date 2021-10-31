"Зенит" готов расстаться с двумя футболистами

Клуб рассмотрит предложения по двум защитникам.

Футбольный клуб "Зенит" готов расстаться с двумя игроками. Об этом сообщает портал Legalbet.

По информации источника, сине-бело-голубых могут покинуть защитники Страхиня Эракович и Ваня Дркушич. Отмечается, что клуб готов рассмотреть предложения по игрокам.

Страхиня Эракович играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых серб стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. Ваня Дркушич перешел в "Зенит" зимой 2025 года.

Фото: fc-zenit.ru