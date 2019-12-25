  1. Главная
Педро останется в "Зенит" до декабря
Сегодня, 13:09
В услугах футболиста был заинтересован "Аль-Иттихад".

Нападающий "Зенита" Педро останется в команде до декабря нынешнего года. Об этом сообщил журналист Санти Ауна в социальных сетях.

По информации источника, председатель правления сине-бело-голубых Константин Зырянов отказался отпускать 19-летнего бразильца. В услугах футболиста был заинтересован "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

Педро играет в "Зените" с января 2024 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России и обладателем Кубка России. На его счету 62 матча за клуб во всех турнирах и восемь голов.

Ранее Зырянов заявил, что "Зенит" не будет скупать всех сильнейших футболистов РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru

