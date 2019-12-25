Зырянов заявил, что "Зенит" не будет скупать всех сильнейших футболистов РПЛ

По его словам, это не панацея для решения задач, которые стоят перед командой.

Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Константин Зырянов заявил, что сине-бело-голубые не будут скупать всех сильнейших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит "РИА Новости".

Зырянов отметил, что это не панацея для решения задач, которые стоят перед командой. Он подчеркнул, что даже изменение лимита на легионеров не повлияет на селекционную работу. Экс-футболист напомнил, что раньше в "Зенит" приходили игроки из низших лиг и потом становились одними из лучших в российском чемпионате.

Если мы сможем проделать такую же работу и найти в низших лигах и в клубах-аутсайдерах РПЛ игроков, которые смогут блеснуть в "Зените", это будет сродни чуду.

Константин Зырянов, председатель правления "Зенита"

Ранее мы сообщали, что "Зенит" отклонил первое предложение "Аль-Насра" по Жерсону.

Фото: fc-zenit.ru