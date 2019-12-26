"Зенит" отклонил первое предложение "Аль-Насра" по Жерсону

Утверждается, что сам футболист и его агент будут давить на клуб, чтобы трансфер состоялся.

Руководство футбольного клуба "Зенит" отклонил первое предложение "Аль-Насра" по трансферу полузащитника Жерсона. Об этом сообщает порта NassrXtra.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии намерен приобрести 28-летнего бразильца. Утверждается, что сам Жерсон и его агент будут давить на "Зенит", чтобы сделка состоялась. "Аль-Наср" позднее сделает новое предложение об аренде игрока с правом выкупа.

Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел за клуб шесть матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Ранее мы сообщали, что Жерсон хочет покинуть "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru