Жерсон хочет покинуть "Зенит"

По слухам, полузащитник намерен вернуться в Бразилию.

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Жерсон хочет покинуть сине-бело-голубых. Об этом сообщает Rubro-negro de Coração.

По информации источника, 28-летний игрок чувствует себя "изолированным" в России. Отмечается, что Жерсон хочет сменить обстановку и вернуться в Бразилию. Его контракт с сине-бело-голубыми действует до конца сезона 2029/30.

Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел за клуб шесть матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Ранее мы сообщали, что "Аль-Иттихад" ведет переговоры с "Зенитом" о переходе Педро.

Фото: fc-zenit.ru