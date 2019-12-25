  1. Главная
Жерсон хочет покинуть "Зенит"
Сегодня, 8:03
Жерсон хочет покинуть "Зенит"

По слухам, полузащитник намерен вернуться в Бразилию.

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Жерсон хочет покинуть сине-бело-голубых. Об этом сообщает Rubro-negro de Coração.

По информации источника, 28-летний игрок чувствует себя "изолированным" в России. Отмечается, что Жерсон хочет сменить обстановку и вернуться в Бразилию. Его контракт с сине-бело-голубыми действует до конца сезона 2029/30.

Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел за клуб шесть матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Ранее мы сообщали, что "Аль-Иттихад" ведет переговоры с "Зенитом" о переходе Педро.

Фото: fc-zenit.ru

