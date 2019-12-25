  1. Главная
"Аль-Иттихад" ведет переговоры с "Зенитом" о переходе Педро
Сегодня, 9:54
За футболиста готовы заплатить 35 млн евро.

Полузащитник "Зенита" Педро может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал Foot Mercato.

По информации источника, в услугах 19-летнего бразильца заинтересован "Аль-Иттихад". Клуб уже направил официальное предложение "Зениту" по трансферу. За футболиста готовы заплатить 35 млн евро.

Педро играет в "Зените" с января 2024 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России и обладателем Кубка России. На его счету 62 матча за клуб во всех турнирах и восемь голов.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" интересуется защитником "Интера" Паласиосом.

Фото: fc-zenit.ru

