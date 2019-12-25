  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Зенит" интересуется защитником "Интера" Паласиосом
Сегодня, 9:30
118
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

"Зенит" интересуется защитником "Интера" Паласиосом

0 0

По информации источника, сине-бело-голубые начали переговоры по трансферу 22-летнего игрока.

Футбольный клуб "Зенит" интересуется защитником "Интера" Томасом Паласиосом. Об этом сообщает журналист Герман Грова в своих соцсетях.

По информации источника, сине-бело-голубые начали переговоры по трансферу 22-летнего игрока. Итальянский клуб настроен на продажу аргентинца, который хочет остаться играть в Европе.

Томас Паласиос играет в "Интере" с 2024 года. Защитник провел за клуб три матча в минувшем сезоне. В 2025-м он выступал за "Монцу" на правах аренды и сыграл за нее в восьми матчах.

Ранее Дзюба заявил, что у "Зенита" должен быть другой тренер.

Фото: gettyimages.com

Теги: томас паласиос, трансферные слухи, фк зенит, фк интер
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии