Сине-бело-голубые идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба заявил, что у "Зенита" должен быть другой тренер. Об этом он заявил в интервью "РБ Спорт".

Дзюба прокомментировал выступление "Зенита" и "Спартака" в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам 37-летнего игрока, этим команда нужны более мастеровитые специалисты в плане тренерского цеха.

У нас много нефутбольных людей в структурах клубов, которым важнее не футбольные, а другие дела. Артем Дзюба, нападающий "Акрона"

В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" набрал девять очков в шести матчах. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на шесть баллов.

Фото: rfs.ru