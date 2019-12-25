  1. Главная
Дзюба заявил, что у "Зенита" должен быть другой тренер
Сегодня, 9:18
Сине-бело-голубые идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба заявил, что у "Зенита" должен быть другой тренер. Об этом он заявил в интервью "РБ Спорт".

Дзюба прокомментировал выступление "Зенита" и "Спартака" в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам 37-летнего игрока, этим команда нужны более мастеровитые специалисты в плане тренерского цеха.

У нас много нефутбольных людей в структурах клубов, которым важнее не футбольные, а другие дела.

Артем Дзюба, нападающий "Акрона"

В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" набрал девять очков в шести матчах. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на шесть баллов.

Ранее мы сообщали, что Барриос хочет покинуть "Зенит".

Фото: rfs.ru

Теги: артем дзюба, главный тренер, фк акрон, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

