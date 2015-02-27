El Deportivo: Барриос хочет покинуть "Зенит"

Его контракт с сине-бело-голубыми действует до лета 2027 года.

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос хочет покинуть команду. Об этом сообщает издание El Deportivo.

По информации источника, 31-летний игрок предложил свою кандидатуру колумбийскому клубу "Атлетико Насьональ". Его нынешний контракт с сине-бело-голубыми действует до лета 2027 года. При этом футболист может перейти в новый клуб на правах аренды.

Вильмар Барриос играет в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал шестикратным чемпионом России. Колумбиец провел в нынешнем сезоне за клуб шесть матчей и оформил одну голевую передачу.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" отказался продавать Дугласа Сантоса в "Атлетико Минейро".

Фото: fc-zenit.ru