"Зенит" отказался продавать Дугласа Сантоса в "Атлетико Минейро"

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос не перейдет в "Атлетико Минейро". Об этом сообщает портал Goal.

По информации источника, бразильский клуб хотел приобрести 31-летнего капитана сине-бело-голубых. Однако "Зенит" не намерен вести переговоры об уходе защитника текущим летом. Кроме того, сам игрок намерен продолжить играть в России.

Дуглас Сантос играет в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал пятикратным чемпионом России. На его счету 224 матча и семь голов за клуб.

