Клаудиньо назвал причины ухода из "Зенита"

Бразилец покинул сине-бело-голубых в январе 2025 года.

Бывший полузащитник "Зенита" Клаудиньо назвал причины ухода из клуба. Об этом он рассказал в интервью порталу Flashscore.

В январе 2025 года 28-летний бразилец покинул сине-бело-голубых и перешел в катарский "Аль-Садд". По словам футболиста, все изменилось после конфликта на Украине. Клаудиньо заявил, что испытывал большое давление и хотел покинуть "Зенит".

Я хотел быть более заметным для футбольного мира. Раньше на российский чемпионат не обращали особого внимания, а после ситуации на Украине его стало еще меньше. Клаудиньо, полузащитник "Аль-Садда"

Клаудиньо играл в "Зените" с лета 2021 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал трехкратным чемпионом России. На его счету 121 матч за клуб во всех турнирах и 21 гол.

Ранее Медведев назвал спекуляциями слухи о возможной отставке Семака из "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru