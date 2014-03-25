Медведев назвал спекуляциями слухи о возможной отставке Семака из "Зенита"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев назвал спекуляциями слухи о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера команды. Об этом он заявил "Р-Спорт".
По словам Медведева, на слухи об уходе тренера были даны простые и понятные ответы. Отметим, что в последнее время в СМИ появились разговоры о будущем Семака в "Зените" после неудовлетворительного старта в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Спекуляции вокруг Сергея Богдановича начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу
Александр Медведев, председатель правления "Зенита"
Ранее Быстров раскритиковал бразильских игроков "Зенита".
Фото: fc-zenit.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все