Медведев назвал спекуляциями слухи о возможной отставке Семака из "Зенита"
Сегодня, 10:48
По его словам, эти спекуляции "начинают докучать".

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев назвал спекуляциями слухи о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера команды. Об этом он заявил "Р-Спорт".

По словам Медведева, на слухи об уходе тренера были даны простые и понятные ответы. Отметим, что в последнее время в СМИ появились разговоры о будущем Семака в "Зените" после неудовлетворительного старта в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Спекуляции вокруг Сергея Богдановича начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу

Александр Медведев, председатель правления "Зенита"

