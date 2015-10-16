Быстров раскритиковал бразильских игроков "Зенита"

По словам экс-полузащитника, игроки ходят пешком по полю.

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал бразильских игроков команды. Об этом он заявил в интервью "Р-Спорт".

По словам экс-футболиста, он считает тихим ужасом тот факт, что в основе сине-бело-голубых много легионеров. Быстров подверг критике Педро, Жерсона и Луиса Энрике. Он подчеркнул, что игроки ходят пешком по полю.

Это бред. Зачем Семак тогда их ставит в состав? Всех скопом. Сергей Семак, экс-полузащитник "Зенита"

После пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Команда одержала всего одну победу в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что полузащитник "Зенита" Ду Кейрос перешел в "Оренбург" на правах аренды.

