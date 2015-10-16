Быстров раскритиковал бразильских игроков "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал бразильских игроков команды. Об этом он заявил в интервью "Р-Спорт".
По словам экс-футболиста, он считает тихим ужасом тот факт, что в основе сине-бело-голубых много легионеров. Быстров подверг критике Педро, Жерсона и Луиса Энрике. Он подчеркнул, что игроки ходят пешком по полю.
Это бред. Зачем Семак тогда их ставит в состав? Всех скопом.
Сергей Семак, экс-полузащитник "Зенита"
После пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Команда одержала всего одну победу в чемпионате.
Ранее мы сообщали, что полузащитник "Зенита" Ду Кейрос перешел в "Оренбург" на правах аренды.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все