Мосты в центре Петербурга перекрыли во время ПМЭФ

Ранее аналогичные ограничения вводились на Дворцовом и Троицком мостах.

Утром 5 июня движение по Литейному мосту в центре Санкт-Петербурга было полностью остановлено, что подтверждают данные сервиса "Яндекс.Пробки". Ранее аналогичные ограничения вводились на Дворцовом и Троицком мостах.

Пользователи в социальных сетях связывают внезапные дорожные ограничения с подготовкой к пленарному заседанию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), которое состоится сегодня. По состоянию на 10:00 общая загруженность дорог в городе оценивалась в 4 балла.

Кроме того, о возможных заторах из-за проведения форума водителей заранее предупреждала пресс-служба аэропорта Пулково. В администрации города также сообщали об усиленном контроле и введении транспортных ограничений в гостиницах, ресторанах и на вокзалах на время проведения мероприятия.

Дорожные ограничения на ПМЭФ-2026: что известно о перекрытиях в Петербурге.

Скриншот: Яндекс Пробки