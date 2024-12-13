Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос перешел в "Оренбург" на правах аренды

Срок аренды рассчитан до конца сезона 2025/26.

Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос продолжит карьеру в "Оренбурге". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

"Оренбург" арендовал 25-летнего бразильца. Срок соглашения рассчитан до конца сезона 2025/26. Отметим, что с февраля нынешнего года футболист также играл на правах аренды за бразильский "Спорт Ресифи".

Ду Кейрос перешел в "Зенит" в январе 2023 года. Всего в составе сине-бело-голубых полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Фото: fc-zenit.ru