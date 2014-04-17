Гурцкая заявил, что "Зенит" должен уволить Семака

По мнению эксперта, с этим тренером у команды не будет футбола.

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что "Зенит" должен уволить Сергея Семака с поста главного тренера. Об этом он сказал на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

По мнению эксперта, команде необходимо сменить главного тренера, чтобы улучшить результаты. Гурцкая подчеркнул, что если "Зенит" хочет "издеваться над собой", то Семака оставят, но у сине-бело-голубых не будет футбола.

После пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" набрал шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Команда одержала всего одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Фото: fc-zenit.ru