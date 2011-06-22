Орлов заявил, что Семак вряд ли останется главным тренером "Зенита"

Команда идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о шансах Сергея Семака остаться главным тренером "Зенита". Об этом он заявил "Спорт-Экспрессу".

По мнению Орлова, определяющим для Семака станет следующий матч в чемпионате России. Он подчеркнул, что никто уже не будет смотреть на прежние заслуги тренера.

Титулы за него не сработают. Да и в прошлом сезоне он вообще-то уже чемпионом не был. Геннадий Орлов, комментатор

После пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" набрал шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Команда одержала всего одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

