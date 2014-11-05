"Зенит" ведет переговоры по трансферу форварда "Риу Аве" Клейтона

Трансфер игрока оценивается в 14-17 млн евро.

"Зенит" интересуется форвардом "Риу Аве" Клейтоном. Об этом сообщает издание Globo.

По информации источника, сине-бело-голубые ведут переговоры с португальским клубом о трансфере 26-летнего бразильца. К нему также проявляют интерес "Порту" и "Спортинг". Трансфер игрока оценивается в 14-17 млн евро.

Клейтон играет в "Риу Аве" с 2024 года. В минувшем сезоне нападающий провел за клуб 37 матчей во всех турнирах и забил 18 голов.

Фото: ojogo.pt