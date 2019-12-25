"Зенит" снова сыграет товарищеский матч против "Сьона" в Петербурге

Встреча состоится 6 сентября.

Футбольный клуб "Зенит" снова сыграет товарищеский матч против швейцарского "Сьона" в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления сине-бело-голубых Александра Медведева.

Встреча состоится 6 сентября. Медведев подтвердил новость о проведении товарищеского матча. Отметим, что команды уже встречались 9 июля на стадионе "Газпром Арена". Тогда победу одержал "Зенит" со счетом 5:2.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" набрал пять очков в четырех матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице.

