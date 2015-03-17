"Зенит" хочет приобрести форварда "Фиорентины" Бельтрана

Сине-бело-голубые могут заплатить за трансфер игрока 10 млн евро.

"Зенит" хочет приобрести нападающего "Фиорентины" Лукаса Бельтрана. Об этом сообщил в соцсетях журналист Radio CRC Марко Джордано.

По информации источника, 24-летний аргентинец заинтересован в переезде в Россию. Сине-бело-голубые могут заплатить за трансфер игрока 10 млн евро.

Лукас Бельтран играет в "Фиорентине" с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий провел за клуб 47 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

Фото: epaimages.com