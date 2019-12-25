Сборная России по футболу сыграет против Перу в Петербурге

Игра пройдет на "Газпром Арене" 12 ноября.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Команда Валерия Карпина сыграет против сборной Перу. Встреча состоится 12 ноября на стадионе "Газпром Арена". Через три дня, 15 ноября, сборная России сыграет в Сочи против Чили.

Отметим, что в нынешнем году сборная России сыграла четыре товарищеских матча, в которых одержала три победы и один раз сыграла вничью.

Ранее Петржела раскритиковал "Зенит" за упор на легионеров.

Фото: Piter.tv