Сборная России по футболу сыграет против Перу в Петербурге

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Команда Валерия Карпина сыграет против сборной Перу. Встреча состоится 12 ноября на стадионе "Газпром Арена". Через три дня, 15 ноября, сборная России сыграет в Сочи против Чили.
Отметим, что в нынешнем году сборная России сыграла четыре товарищеских матча, в которых одержала три победы и один раз сыграла вничью.
Ранее Петржела раскритиковал "Зенит" за упор на легионеров.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все