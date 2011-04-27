Петржела раскритиковал "Зенит" за упор на легионеров

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела раскритиковал команду за упор на легионеров. Об этом он рассказал в интервью порталу Metaratings.
По словам Петржелы, никто не поможет "Зениту" вернуть чемпионский титул. Он подчеркнул, что нельзя опираться только на иностранных футболистов.
Нужно найти тренера, который будет добиваться того, чтобы у команды был российский костяк.
Властимил Петржела, экс-главный тренер "Зенита"
После четырех туров Российской премьре-лиги (РПЛ) Зенит идет на восьмом месте в турнирной таблице, набрав пять очков.
Ранее мы сообщали, что "Зенит" намерен купить форварда "Севильи" Ромеро.
Фото: fc-zenit.ru
