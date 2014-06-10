"Зенит" намерен купить форварда "Севильи" Ромеро

Футбольный клуб "Зенит" намерен купить нападающего "Севильи" Исаака Ромеро. Об этом сообщает ABC de Sevilla.
По информации источника, испанцы готовы отпустить 25-летнего игрока. При этом "Севилья" рассчитывает получить за трансфер около 20 млн евро. Сам футболист пока не рассматривает варианты ухода и намерен бороться за место в составе команды.
Исаак Ромеро играет в "Севилье" с 2019 года. В минувшем сезоне форвард провел за клуб 32 матча во всех турнирах и забил пять голов.
Ранее мы сообщали, что Ахметов ушел из "Зенита" в "Крылья Советов" на правах аренды.
Фото: sevillafc.es
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все