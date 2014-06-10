"Зенит" намерен купить форварда "Севильи" Ромеро

Испанский клуб рассчитывает получить за трансфер около 20 млн евро.

Футбольный клуб "Зенит" намерен купить нападающего "Севильи" Исаака Ромеро. Об этом сообщает ABC de Sevilla.

По информации источника, испанцы готовы отпустить 25-летнего игрока. При этом "Севилья" рассчитывает получить за трансфер около 20 млн евро. Сам футболист пока не рассматривает варианты ухода и намерен бороться за место в составе команды.

Исаак Ромеро играет в "Севилье" с 2019 года. В минувшем сезоне форвард провел за клуб 32 матча во всех турнирах и забил пять голов.

Ранее мы сообщали, что Ахметов ушел из "Зенита" в "Крылья Советов" на правах аренды.

Фото: sevillafc.es