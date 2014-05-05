Ахметов ушел из "Зенита" в "Крылья Советов" на правах аренды

Соглашение с полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона.

Полузащитник "Зенита" Ильзат Ахметов продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Отмечается, что 27-летний игрок перешел в "Крылья Советов" на правах аренды. Соглашение с полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ильзат Ахметов играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России и обладателем кубка России. Он провел за клуб 21 матч во всех турнирах.

Ранее Быстров заявил, что ему не понравилась игра "Зенита" в матче с ЦСКА.

Фото: fc-zenit.ru