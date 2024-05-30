Быстров заявил, что ему не понравилась игра "Зенита" в матче с ЦСКА

Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров заявил, что ему не понравилась игра команды в матче с ЦСКА. Об этом он рассказал на YouTube-канале "О, родной футбол!".

В матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Команда Сергея Семака набрала пять очков в трех играх и занимает седьмое место в турнирной таблице.

По словам Быстрова, его не впечатлила игра сине-бело-голубых. Он подчеркнул, что команде не хватило скоростной работы, чтобы добиться победы, а бразильские футболисты "Зенита" "передавали мяч без обострения".

Ранее мы сообщали, что полузащитник "Зенита" Зделар может продолжить карьеру в Турции.

Фото: fc-zenit.ru