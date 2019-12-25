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Полузащитник "Зенита" Зделар может продолжить карьеру в Турции
Сегодня, 8:49
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Полузащитник "Зенита" Зделар может продолжить карьеру в Турции

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Сербским футболистом интересуется "Коджаэлиспор".

Полузащитник "Зенита" Саша Зделар может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает журналист Решат Джан Озбудак в социальной сети X.

По информации источника, в услугах 30-летнего серба заинтересован клуб "Коджаэлиспор". Отмечается, что с игроком начали переговоры о вероятном трансфере.

Саша Зделар перешел в "Зенит" из ЦСКА в феврале 2025 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник провел 10 матчей.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" хочет приобрести Митровича.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: саша зделар, трансферные слухи, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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