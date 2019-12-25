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"Зенит" хочет приобрести Митровича
Сегодня, 8:48
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"Зенит" хочет приобрести Митровича

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Клуб уже обратился к сербу по вопросу вероятного трансфера.

Нападающий "Аль-Хиляля" и сборной Сербии по футболу Александар Митрович может перейти в "Зенит". Об этом сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, 30-летний игрок не входит в планы нового главного тренера команды Симоне Индзаги. Кроме того, "Аль-Хиляль" намерен приобрести на замену Митровичу нового форварда. Отмечается, что "Зенит" уже обратился к сербу по вопросу вероятного трансфера.

Александар Митрович играет в "Аль-Хиляле" с 2023 года. В минувшем сезоне форвард провел за клуб 36 матчей во всех турнирах и  забил 28 голов.

Ранее Аршавин раскритиковал игру Глушенкова за "Зенит".

Фото:gettyimages.com

Теги: александар митрович, трансферные слухи, фк аль-хиляль, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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