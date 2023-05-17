Аршавин раскритиковал игру Глушенкова за "Зенит"

По его словам, психологическое состояние полузащитника нуждается в перезагрузке.

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин подверг критике игру полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова. Об этом он заявил в эфире "Матч ТВ".

По словам Аршавина, 26-летнему игроку следует пропустить пару ближайших матчей команды. Он подчеркнул, что в игре 3-го тура Российской премьер-лиге (РПЛ) против ЦСКА Глушенков вышел на замену. но за отведенное ему время "только обрезал". Аршавин подчеркнул, что психологическое состояние полузащитника нуждается в перезагрузке.

Отметим, что на прошлой неделе были слухи о вероятном уходе Максима Глушенкова из "Зенита". В нынешнем сезоне футболист провел три матча в составе сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.

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Фото: fc-zenit.ru