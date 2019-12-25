Семак назвал игроков, которые могут покинуть "Зенит"

По его словам, поиском новой команды заняты трое футболистов.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал игроков, которые могут покинуть покинуть. Его слова приводит пресс-служба сине-бело-голубых.

Семак отметил, что два легионера заняты поиском новых клубов. По словам 49-летнего специалиста, в команда уже заполнен лимит на легионеров. Он уточнил, что "Зенит" покинут бразильские футболисты Ду Кейрос и Ренан. Также Семак отметил, что поиском новой команды занят полузащитник Ильзат Ахметов.

Напомним, "Зенит" сыграет с ЦСКА 3 авуста на "Газпром Арене" в Петербурге в рамках 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После двух туров команды набрали по четыре очка.

Ранее Медведев допустил появление в "Зените" новых игроков до закрытия трансферного окна.

Фото: fc-zenit.ru