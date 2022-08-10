Медведев допустил появление в "Зените" новых игроков до закрытия трансферного окна

Трансферное окно в российском футболе закроется 11 сентября.

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев допустил появление в команде новых игроков до закрытия трансферного окна. Об этом он рассказал "РИА Новости".

Этим летом состав сине-бело-голубых пополнили аргентинский защитник Роман Вега и бразильский полузащитник Жерсон. Трансферное окно в российском футболе закроется 11 сентября. Медведев отметил, что пока преждевременно говорить об отсутствии новых трансферов "Зенита". Он добавил, что у клуба еще есть время.

После двух туров нового розыгрыша Российской премьер-лиги "Зенит" набрал четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее мы сообщали, что "Флуминенсе" ведет переговоры с "Зенитом" по трансферу Нино.

Фото: fc-zenit.ru