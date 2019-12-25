"Флуминенсе" ведет переговоры с "Зенитом" по трансферу Нино

Отмечается, что президент клуба Марио Биттенкур лично связывался с футболистом.

Защитник "Зенита" Нино может вернуться в Бразилию. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, "Флуминенсе" готовит официальное предложение по трансферу 28-летнего игрока. Отмечается, что президент бразильского клуба Марио Биттенкур лично связывался с Нино и его представителями. При этом сине-бело-голубые не заинтересованы в продаже защитника.

Нино играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка России. На его счету 53 матча во всех турнирах и три забитых гола.

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Фото: fc-zenit.ru