"Севилья" хочет арендовать у "Зенита" Кассьерру

Форвард играет в команде с 2022 года.

"Севилья" интересуется нападающим "Зенита" Матео Кассьеррой. Об этом сообщает портал Abc.es.

По информации источника, испанский клуб рассматривает вариант с арендой 28-летнего игрока. При этом сделка является сложной ввиду высокой заработной платы колумбийского форварда. "Севилья" готова взять на себя часть данных расходов.

Матео Кассьерра играет в "Зените" с 2022 года. В составе сине-бело-голубых нападающий стал двукратным чемпионом России. Он провел за клуб 113 матчей во всех турнирах и забил 44 гола.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" хочет получить от "Бешикташа" за аренду Ренана 15 млн евро.

Фото: fc-zenit.ru