"Зенит" хочет получить от "Бешикташа" за аренду Ренана 15 млн евро

Переговоры между сторонами продолжаются.

Защитник "Зенита" Роберт Ренан может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает издание Sabah.

По информации источника, в услугах 21-летнего игрока заинтересован "Бешикташ". Бразильца хотят взять в аренду. Однако "Зенит" требует от турецкого клуба 15 млн евро. Переговоры между сторонами продолжаются.

Роберт Ренан играет в "Зените" с января 2023 года. На счету защитника 18 матчей за клуб во всех турнирах. Минувший сезон он провел в аренде в клубе "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.

Ранее отец Глушенкова допустил уход футболиста из "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru