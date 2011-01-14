"Зенит" продлил аренду Роберта Ренана

Бразильский защитник продолжит выступать за "Васко да Гама".

Петербургский футбольный клуб "Зенит" сообщил о продлении аренды защитника Роберта Ренана бразильскому клубу "Васко да Гама". Новое соглашение рассчитано до конца 2026 года. Изначально футболист перешел в аренду в августе 2025 года до окончания сезона-2025/26 с возможностью продления.

22-летний Ренан стал игроком "Зенита" в 2023 году после перехода из "Коринтианса". За это время защитник провел за петербургскую команду 18 матчей.

Ранее футболист также выступал на правах аренды за "Интернасьонал" и "Аль-Шабаб".

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"