Суд в Петербурге снял требование с жены тренера «Зенита» о выплате 11 тыс. рублей

Инициатором взыскания выступал Роскомнадзор.

Суд в Санкт‑Петербурге отменил судебный приказ о взыскании с Анны Семак чуть более 11 тыс. рублей. Иск к ней подавал Роскомнадзор, речь шла о задолженности по отчислениям в госбюджет за размещённую рекламу, сообщило РИА Новости.

Приказ о взыскании был выдан 6 октября. Законодательство предусматривает возможность отмены такого акта: для этого должнику достаточно в течение 10 дней подать возражения. Блогер и супруга главного тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака воспользовалась этим правом и суд удовлетворил её заявление.

В суде пояснили, что отмена судебного приказа не означает списания долга, Роскомнадзор по‑прежнему вправе добиваться выплаты задолженности. Ведомство может повторно заявить те же требования, но уже в рамках полноценного искового производства, а не через упрощённый порядок выдачи приказа.

Ранее мы сообщали, что Семака и его жену оштрафовали за нарушения правил вывоза предметов из стран Европы.

Фото: Piter.TV