Вход на "Гражданском проспекте" будут ограничивать по утрам из-за ремонта эскалатора
Сегодня, 18:14
Изменения с 12 мая по 17 июля связаны с капитальным ремонтом.

Петербургский метрополитен вводит временные ограничения на станции "Гражданский проспект". Как сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен", с 12 мая по 17 июля в будние дни с 07:30 до 09:00 будет ограничен вход в вестибюль станции.

Мера связана с проведением капитального ремонта эскалатора. Интервал ограничений может корректироваться в зависимости от пассажиропотока. Пассажирам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок в утренние часы.

