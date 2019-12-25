Михаил Кержаков завершил карьеру в "Зените" победой над "Сочи"

Вратарь провёл прощальный матч на "Газпром Арене" после последней домашней игры сезона.

После финального свистка матча 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором "Зенит" на "Газпром Арене" переиграл "Сочи" (2:1), состоялось прощание с вратарём команды Михаилом Кержаковым. Голкипер, которому в августе исполнится 39 лет, принял решение завершить профессиональную карьеру.

Перед игрой болельщики "Зенита" провели автограф-сессию с Кержаковым, а у входа на стадион была развёрнута инсталляция с его трофеями: семикратным чемпионством России, тремя Кубками России и семью Суперкубками страны. Фанаты устроили викторину по достижениям вратаря, который родился в Кингисеппе и всю карьеру (с перерывом) провёл в Петербурге.

После финального свистка Кержаков попрощался с командой и болельщиками, которые устроили овацию легендарному вратарю. Напомним, что Михаил родился в Ленинградской области, младший брат Александра Кержакова.

