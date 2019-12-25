Педро может перейти из "Зенита" в "ПСЖ"

На данный момент ведется предварительная работа по трансферу футболиста.

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Педро может переехать во Францию. Об этом сообщает Telegram-канал "СБГ-Шоу".

По информации источника, в услугах 19-летнего бразильца заинтересован "ПСЖ". На данный момент ведется предварительная работа по трансферу Педро. Отмечается, что летом у бразильского футболиста был вариант с трансфером в один из клубов Саудовской Аравии. Однако из-за смены руководства в "Зените" сделка не состоялась. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, Педро играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России. В нынешнем сезоне бразилец провел за клуб 22 матча во всех турнирах и забил три гола.

Ранее агент Гурцкая высказался о финансовом состоянии "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru